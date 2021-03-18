В горсовете Орла задумались о суде с Минюстом

18.3.2021 | 17:23 Новости, Политика

Парламент хочет добиться права согласовывать кандидатуры заместителей мэра

В орловском горсовете думают, не подать ли в суд на региональное управление министерства юстиции, сообщили в пресс-службе горсовета. Вопрос касается поправок в устав Орла.

Напомним, что мэр Юрий Парахин захотел изменить структуру руководства администрации Орла и увеличить число первых заместителей с одного до двух. Горсовет захотел получить право на согласование кандидатур на эти должности. Однако региональное управление Минюста отказалось согласовывать эту поправку, ссылаясь на несоответствие с федеральными законами.

В связи с этим на заседании профильного комитета горсовета предложили заставить Минюст зарегистрировать поправки через суд. Руководитель правового управления парламента Ирина Абрамова посчитала процесс возможным: «По этому вопросу нет постановлений пленума Верховного суда, нет акта прокурорского реагирования».

Отказ от согласования первых заместителей мэра ослабит значение горсовета, посчитали депутаты. По итогам заседания они решили принять законопроект о поправках в первом чтении. Подавать ли в суд на Минюст, парламентарии решат ко второму чтению в мае и на публичных слушаниях 23 апреля.

Напомним, сейчас у Парахина только один первый заместитель — Олег Минкин.

ИА «Орелград»

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