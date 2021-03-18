В Орле для участников ЕГЭ напечатают бракованные бланки

18.3.2021 | 23:24 Новости, Образование

В регионе проведут тренировочные экзамены с отработкой нештатных ситуаций.

Орловская область готовится к проведению тренировочных мероприятий в форме ЕГЭ. Они пройдут 23 и 30 марта. Об этом сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования. Основные методические, организационные и технологические вопросы проведения тренировок были обсуждены на совещании, которое прошло в этом центре. Так, было отмечено, что пробный ЕГЭ пройдет во всех 24 пунктах проведения экзаменов. Его главная цель заключается в обучении руководителей ППЭ и технических специалистов.

«Такая система подготовки работников ППЭ позволит каждому специалисту, задействованному в проведении единого государственного экзамена, принять участие в тренировке не менее двух раз, — поясняет начальник отдела обеспечения ГИА Регионального центра оценки качества образования Светлана Тихоновская. — Организаторы на практике отработают процедуры печати экзаменационных материалов и их сканирования в аудиториях ППЭ. В каждой аудитории будут отработаны нештатные ситуации: распечатка бракованных комплектов участников и печать для опоздавшего участника».

Отметим, что привлечение обучающихся к проведению тренировочных экзаменов не предполагается. Однако в каждом из 24 ППЭ будет находиться по три условных участника ЕГЭ. Начало тренировок назначено на 10 часов утра. Ожидается, что 23 марта это будет пробный экзамен по географии, а 30 марта – по обществознанию. Кроме того, на 8 апреля намечена тренировка по сдаче экзамена по английскому языку (раздел говорение).

ИА «Орелград»

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