Орловца посадили на 13 лет за торговлю наркотиками

19.3.2021 | 18:03 Новости, Общество

У дилера были сообщники, сейчас их дела рассматривают отдельно

Орловского наркоторговца посадили в колонию строгого режима на 13 лет, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. В Орле он сбывал крупные партии наркотиков через Интернет с помощью «закладок».

Дилера задержали при попытке продать 175,8 граммов героина. У осужденного также были сообщники, от которых он получал наркотики на продажу. Сейчас их дела рассматривают отдельно.

«С учетом позиции государственного обвинителя судом мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор районного суда вступил в законную силу», — отметили в прокуратуре.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования