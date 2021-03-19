Орловца посадили на 13 лет за торговлю наркотиками

У дилера были сообщники, сейчас их дела рассматривают отдельно

Орловского наркоторговца посадили в колонию строгого режима на 13 лет, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. В Орле он сбывал крупные партии наркотиков через Интернет с помощью «закладок».

Дилера задержали при попытке продать 175,8 граммов героина. У осужденного также были сообщники, от которых он получал наркотики на продажу. Сейчас их дела рассматривают отдельно.

«С учетом позиции государственного обвинителя судом мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор районного суда вступил в законную силу», — отметили в прокуратуре.

ИА «Орелград»