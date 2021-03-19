Вдовин назвал плачевным состояние ОХУ

Парламентарий заявил, что ему стыдно за такие условия обучения детей

Вице-спикер Орловского областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин назвал состояние Орловского художественного училища плачевным, сообщили в пресс-службе облсовета. Своё мнение он выразил на заседании комитета по культуре и молодёжной политике.

Вдовин заявил, что ему стыдно за такие условия обучения детей. И.о. начальника управления культуры и архивного дела Орловской области Иван Богатов в ответ сообщил, что в 2020 году училищу выделяли немного – 2 млн рублей, но даже эти деньги руководство СУЗа освоило только на 50%.

Парламентарии посоветовали чиновникам разобраться в ситуации и не отсиживаться в кабинетах, а чаще выезжать в подведомственные учреждения и решать вопросы на месте.

Богатов сообщил также, что в 2020 в Орловской области отремонтировали 4 культурно-досуговых учреждения в сельской местности, 3 детские школы искусств и создали 2 модельные библиотеки (центральную городскую библиотеку им. А.С. Пушкина и детскую библиотеку №1 во Мценске).

Кроме того, региональное правительство выделило 16,7 млн рублей театру «Свободное пространство» и Орловскому театру кукол.

ИА «Орелград»