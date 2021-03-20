Дома культуры под Орлом перепрофилируют на случай войны

Полтора десятка эвакуационных пунктов появились в Ливенском районе.

Распоряжение о создании приемных эвакуационных пунктов (ПЭП) издали власти Ливенского района. Всего в перечень включено 16 таких пунктов в разных сельских поселениях. Все они созданы на базе сельских домов культуры. Руководителям СДК рекомендовано в течение месяца разработать необходимую документацию. Как следует из постановления администрации района, ПЭП предназначены для приема, отправки и расселения прибывающего эваконаселения в места постоянного размещения.

Начальник и личный состав ПЭП утверждаются постановлением администрации сельского поселения. По условиям, так называемое эваконаселение вывозится и выводится с ПЭП в места постоянного размещения как местным транспортом, так и пешими колоннами. Порядок работы пунктов предусмотрен и для мирного времени, и для военного положения.

Так, в мирное время определяются необходимые средства связи, уточняются маршруты следования эвакуируемого населения, места укрытия на пути следования колонн и на ПЭП. С личным составом проводятся занятия, инструктажи и тренировки. Но все кардинально меняется при переводе с мирного на военное положение. Так, по распоряжению районной эвакоприемной комиссии срочно собирается личный состав ПЭП и обеспечивается средствами защиты, организуется круглосуточное дежурство, оборудуются места для укрытия.

На базе ПЭП тут же начинают работу стол справок, комната матери и ребенка, медицинский пункт, группа охраны общественного порядка и группа отправки и сопровождения эваконаселения. Кстати, начальник ПЭП подчиняется председателю районной эвакоприемной комиссии. При переводе с мирного на военное положение он обязан не только срочно собрать личный состав ПЭП, но и поставить перед ним конкретные задачи, а также лично контролировать эвакуацию граждан.

ИА «Орелград»