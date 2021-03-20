Областных чиновников наделят спортивными полномочиями

20.3.2021 | 16:03 Новости, Спорт

Орел сможет претендовать на проведение международных соревнований.

В Орловский облсовет народных депутатов поступил проект внесения изменений в закон «О физической культуре и спорте в Орловской области». Поправки связаны с необходимостью приведения регионального нормативного акта в соответствие с требованиями федерального законодательства. В частности, в новой редакции обновленный областной закон наделит правительство региона дополнительными полномочиями в сфере физической культуры и спорта.

В целом местное правительство будет утверждать программы развития различных видов спорта в Орловской области и участвовать в их реализации. Относительно новым типом полномочий станет ежегодное формирование и утверждение перечня значимых официальных физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории региона.

Кроме того, в законе появится пункт, предусматривающий участие областных чиновников в организации мероприятий по выдвижению Российской Федерации и ее городов в качестве кандидатов на право проведения международных физкультурных и спортивных мероприятий. Несмотря на столь важную формулировку, речь идет о подготовке и проведении таких мероприятий исключительно на территории Орловской области.

Впрочем, регион и так иногда проводит соревнования международного уровня, но их масштабы и статус обычно таковы, что не дают повода для освещения в федеральных СМИ. Для проведения действительно значимых состязаний мирового уровня необходима современная инфраструктура и немалое финансирование, чем Орел похвастать пока не может.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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