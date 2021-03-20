В Орле пресекли торговлю нелегальными духами и мехами

Управление Роспотребнадзора Орловской области на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции озвучило данные о контроле за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке.

В частности, как отметили в ведомстве, с 1 февраля 2021 года в России начал действовать полный запрет на оборот пяти групп товаров легкой промышленности без маркировки средствами идентификации.

С того дня в регионе было проведено два контрольных мероприятия. Они затронули индивидуальных предпринимателей, в торговых точках которых было проверено 468 единиц продукции легкой промышленности. В результате на 71 единицу товара, или на 15 процентов был наложен арест. Причиной стало отсутствие контрольно-идентификационных знаков. Вопрос о наказании теперь рассмотрит суд.

Что касается контроля за маркировкой духов и туалетной воды, то в регионе прошла одна такая проверка, причем проведена она была совместно с сотрудниками таможни. Контрольное мероприятие также коснулось ИП, который специализируется на торговле парфюмерией. По итогам проверки было забраковано и арестовано 10 единиц продукции, или 27 процентов от общего количества проверенных товаров. Административный материал, составленный на ИП, также направлен для рассмотрения в суд.

«С начала введения маркировки на меховые изделия проведено 42 проверки в отношении субъектов, осуществляющих реализацию меховых изделий, — сообщает управление Роспотребнадзора. — Проинспектировано 2657 единиц меховой продукции, выявлено 182 единиц (7 процентов) продукции, не маркированных контрольно идентификационными знаками».

В ведомстве добавили, что по решениям судов 19 индивидуальных предпринимателей уже привлечены к административной ответственности за допущенные нарушения. Общая сумма наложенных на них штрафов составила 95 тысяч рублей. Однако более суровой санкцией для них, вероятно, стала конфискация 63 единиц меховой продукции общей стоимостью около 3,6 миллиона рублей.

ИА «Орелград»