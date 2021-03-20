В Орле собрали на треть налогов больше, чем год назад

ФНС России по городу Орлу подсчитала поступления в бюджет.

Как сообщает областная налоговая служба, по итогам января-февраля 2021 года в Орле заметно возросли налоговые поступления. Об этом свидетельствуют данные городской инспекции ФНС России. Согласно им, всего в областном центре за первые два месяца года было собрано более 2,2 миллиарда рублей налогов и сборов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений вырос на 523,5 миллиона рублей, или на 29,6 процента.

«Положительная динамика сложилась по налогу на прибыль (платежи возросли на 131,9 миллиона рублей и составили 214,6 миллиона рублей), — сообщает региональное УФНС, — налогу на имущество организаций (платежи возросли на 24,5 миллиона рублей и составили 46,2 миллиона рублей), налогу на имущество физических лиц (поступления составили 3,1 миллиона рублей с ростом на 0,4 миллиона рублей к аналогичному периоду прошлого года)».

В целом в территориальный бюджет за январь-февраль в Орле поступило 1,3 миллиарда рублей налогов, что примерно на 11 процентов превышает показатель годичной давности. В федеральный бюджет собран почти 1 миллиард рублей с ростом показателя на 392 миллиона рублей по отношению к 2020-му. Как отметили в налоговой службе, основным источником роста в данном случае стал НДС, платежи которого возросли в 1,5 раза и составили 858,3 миллиона рублей.

ИА «Орелград»