В Орле в здании УФСИН сработала пожарная сигнализация

Возгорание и последующее задымление оказались учебными и условными.

Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Орловской области стало базой для проведения пожарно-тактического учения. Об этом сообщает пресс-служба данного ведомства. Участники отработали навыки тушения огня и проведения аварийно-спасательных работ на объектах. Занятия состояли из двух частей. Первый этап был посвящен теории. Ответственных должностных лиц УФСИН ознакомили с основными правилами пожарной безопасности.

Что касается практической части, то старт она взяла с тревожного сигнала, который поступил на пульт дежурного. Согласно легенде, в кабинете на первом этаже здания УФСИН произошло возгорание, в результате чего сработала автоматическая пожарная сигнализация. Далее, по сценарию, огонь начал быстро распространяться и вскоре охватил все помещение.

«Создалась угроза дальнейшего распространения пожара, — следует из сообщения пресс-службы УФСИН. — Находившиеся в здании люди покинули его через запасные и эвакуационные выходы и собрались во дворе на безопасном расстоянии от строения, предоставив возможность оперативным службам беспрепятственно выполнять свои задачи».

Отмечено, что условный пожар удалось оперативно ликвидировать. Организаторы отметили слаженность действий всех служб, задействованных в учениях.

ИА «Орелград»