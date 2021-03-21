«Орел-Отель» в третий раз выставили на торги

Начальную цену комплекса пока не опускают ниже 1 млрд рублей.

Власти областного центра объявили о проведении уже третьих за последний год торгов по продаже самого дорогого муниципального лота — 100-процентного пакета акций акционерного общества «Гостиничный комплекс «Орел-Отель». Напомним, в 2020 году этот комплекс пытались пустить с молотка дважды – в апреле и декабре. Однако оба раза торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок на участие в них.

Тем не менее, власти от своей затеи не отказались и условия продажи пока остаются прежними. На торги будет выставлен весь уставный капитал АО, состоящий из 10 823 обыкновенных именных бездокументарных акций. Начальная цена пакета установлена в размере 1,091 миллиарда рублей. Ее размер был высчитан на основании отчета независимого оценщика по состоянию на 30 июня 2020 года.

Шаг аукциона составит 54,553 миллиона рублей. Уставный капитал АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель» равен 10,823 миллиона рублей, так как номинальная стоимость каждой акции равна 1000 рублей. Основные виды деятельности общества – обслуживание российских и иностранных граждан и групп туристов, предоставление номеров под офисы по договорной цене, сдача в аренду зданий и сооружений, оказание туристско-экскурсионных услуг, рекламно-издательская деятельность, реализация товаров народного потребления и другое.

В реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35 процентов, АО «ГК «Орел-Отель» не значится. Среднесписочная численность работающих за 2020 год составила 86 человек. В имущественный комплекс общества входят здание гостиницы «Орел», гостиница «Русь», два земельных участка под ними и три сарая.

ИА «Орелград»