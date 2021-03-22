В Орле вырос спрос на патенты

22.3.2021 | 17:51 Новости, Общество

Все больше орловцев уходят в самый малый бизнес.

Тенденцию роста спроса на получение патентов подметили орловские налоговики. Особенно ярко проявляется она в областном центре. Так, судя по сообщению регионального управления ФНС России, только за два первых месяца 2021 года в налоговую инспекцию по городу Орлу поступило 513 заявлений от предпринимателей на получение патента. Бум был зафиксирован в декабре 2020 года, когда количество заявлений составило 1736. Патентная система налогообложения (ПСН) явно обретает популярность.

«Такая активность выбора патентной системы налогообложения обусловлена окончанием действия ЕНВД, а также изменениями, внесенными в законодательство, — объяснили в областной налоговой службе. — С 1 января 2021 года вступили в силу изменения, предусмотренные федеральным законом: плательщикам ПСН предоставлено право уменьшать сумму налога на страховые взносы; расширен перечень видов деятельности, в отношении которых может применяться ПСН; увеличены ограничения по площади в отношении розничной торговли и оказания услуг общественного питания с 50 до 150 кв.м.».

Как уже писал «Орелград», в конце февраля на своем внеочередном заседании Орловский облсовет народных депутатов внес ряд важных поправок в региональный закон о введении в действие патентной системы налогообложения, В частности, парламентарии тогда значительно расширили перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется ПСН. Теперь региональный перечень включает в себя 94 вида бизнеса.

Также были изменены ключевые параметры для отдельных видов экономической деятельности, которые используются при выдаче патента и расчете его стоимости. Кроме того, в регионе был расширен перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых возможно применение нулевой налоговой ставки.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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