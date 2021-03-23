На Орловщине за день случились два кухонных пожара

В МЧС рассказали, как избежать подобных инцидентов

Орловские спасатели 22 марта дважды выезжали на тушение кухонных пожаров, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Один из инцидентов случился на улице 4-й Курской Орла. В одной из квартир многоэтажки подгорела пища. Аналогичный вызов поступил в Мценске — еда подгорела в доме на улице Тургенева.

«В подобных случаях причиной возгорания чаще всего становится человеческая беспечность и пренебрежение правилами пожарной безопасности, которые могут стать причиной непоправимой беды», — подчеркнули в МЧС.

Ведомство призвало орловцев следить за тем, как готовится или разогревается еда. Отлучаться надолго из кухни или тем более ложиться спать не стоит. Кроме того, в МЧС предостерегли орловцев от тушения горящего масла водой — вместе с брызгами оно разлетится по всему помещению.

ИА «Орелград»