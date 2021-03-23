В Орле единственные поставщики стали лидерами муниципальных закупок

Закупки для муниципальных нужд в Орле проверили аудиторы

Контрольно-счетная палата города Орла обнародовала краткий отчет о результатах аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг различными муниципальными учреждениями, предприятиями и акционерными обществами. Всего на соответствие требованиям закона было проверено 173 закупки на общую сумму 435,86 миллиона рублей.

Было установлено, что в 2019-2020 годах объем закупок у единственного поставщика (подрядчика или исполнителя) составил 248,555 миллиона рублей, или 62 процента от общего объема заключенных контрактов. Всего заказчиками за проверенный период времени было заключено 117 муниципальных контрактов с единственными поставщиками, в том числе три контракта по результатам несостоявшихся конкурентных процедур.

КСП также сообщает, что по результатам контрольных мероприятий было выявлено 58 нарушений законодательства о контрактной системе на общую сумму 8,538 миллиона рублей. Так, некоторые заказчики не применяли меры ответственности по контрактам за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. По подсчетам аудиторов, муниципальные организации по каким-то причинам не направили подрядчикам и поставщикам требования об уплате неустоек, штрафов и пеней на общую сумму 7,175 миллиона рублей.

ИА «Орелград»