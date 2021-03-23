В Орле в Лужки пустили дополнительные маршрутки

23.3.2021 | 14:34 Новости, Общество

Три новых рейса будут ходить в район по вечерам

В Орле в Лужки пустили три дополнительные маршрутки. Новые вечерние рейсы должны решить проблему плохого транспортного обслуживания района, сообщила пресс-служба мэрии.

Маршрутки будут отправляться с остановки «Улица 1-ая Посадская» в 20:30, 20:50 и 21:15. После прибытия на остановку «Станция Лужки» автобусы продолжат движение по маршрутам №1, №22 и №59.

Мэрия попросила орловцев выступить «общественными контролёрами» и жаловаться в администрацию города, если маршрутки ходить не будут.

Напомним, в начале марта мэр Орла Юрий Парахин признал проблему с транспортом в Лужках и пообещал жителям решить проблему.

ИА «Орелград»

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