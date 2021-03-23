В Орле захотели поставить памятник чиновничьей лени из погнутых дисков

Так региональное отделение ЛДПР намерено подчеркнуть печальное состояние орловских дорог

Орловское региональное отделение ЛДПР объявило сбор погнутых автомобильных дисков – партия намерена сварить из них памятник чиновничьей лени. Об этом сообщил «Блокнот».

В отделении рассказали, что столкнулись с огромным количеством жалоб автомобилистов на состояние дорог Орла. Памятник из дисков призван «пристыдить чиновников, ответственных за состояние трасс и магистралей региона».

Автолюбителей приглашают сдать испорченные диски в региональное отделение партии. Из дисков с помощью сварки изготовят арт-объект, а затем ЛДПР предложит губернатору Орловской области Андрею Клычкову и главам крупнейших городов региона выделить место для памятника.

«Орловская область никогда не могла похвастаться должным состоянием дорог. Но в этом году их состояние особенно вызывает возмущение автолюбителей и пешеходов. Чиновники, которые должны отвечать за выбор подрядчиков и контролировать их, совсем обленились и не выполняют свою работу. Поэтому мы хотим сделать памятник их лени, чтобы им было стыдно. ЛДПР не является партией власти, но всегда была вместе с народом и боролась с чиновниками, которые не выполняют своих обязательств. Фракция ЛДПР в Государственной Думе регулярно выступает с законодательными инициативами, направленными на защиту прав автовладельцев. Мы же на Орловщине хотим обратить внимание на проблему дорог и заставить чиновников выполнять свои обязательства, — заявил и. о. координатора регионального отделения ЛДПР Владислав Числов.

Приносить испорченные диски можно в региональное отделение по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 37А. Также жители могут предложить эскиз будущего памятника. Авторов самых интересных работ пообещали наградить.

ИА «Орелград»