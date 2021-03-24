В Орле лестница разрушилась после капремонта

Отремонтировать отремонтированный объект призвали активисты ОНФ.

Орловское региональное отделение Общероссийского народного фронта обратилось к властям города Орла с призывом проконтролировать устранение подрядчиком брака на отремонтированной лестнице к остановке на Карачевском шоссе. Как пояснили в ОНФ, речь идет о лестнице, капитальный ремонт которой был произведен в мае 2020 года. Как выяснили активисты, лично проверившие состояние объекта, лестница не простояла и года — в январе 2021 года бетон на ступенях начал крошиться

В ОНФ подчеркнули, что история началась еще в 2019 году, когда к активистам за помощью обратились местные жители. Они пожаловались, что власти их не слышат – в течение нескольких лет просьбы горожан о ремонте игнорировались. Лестница заметно обветшала, ведь она была построена десятки лет назад и ни разу с тех пор капитально не ремонтировалась.

«Еще в 2019 году жители рассказали, что были случаи, когда люди падали и получали травмы на старой разрушенной лестнице, – рассказал член регионального штаба ОНФ Владимир Лысов. — Людям пожилого возраста спуститься или подняться без отсутствия нормального подъема с поручнями было практически невозможно. По этой причине мы подключились к решению вопроса с оборудованием новой лестницы».

Активисты привлекли к решению проблемы СМИ, направили обращение в администрацию города Орла. Только после этого дело сдвинулось с мертвой точки. Старую лестницу частично снесли, ступени залили бетоном с добавлением щебня, а к самой к лестнице со стороны улицы Калинина проложили пешеходную дорожку. Но вся эта красота не выдержала испытания зимой – снег, лед и морозы неожиданно нагрянули в Орел и начали разрушать объекты.

«К нам снова поступило обращение граждан, — говорит член регионального штаба ОНФ Юрий Власов. — Они и рассказали, что лестница снова пришла в негодность. Если сейчас не предпринять мер, то ступени лестницы разрушатся и подниматься по ней будет опасно. Вся выполненная работа окажется бесполезной. Поэтому администрации Орла не нужно откладывать решение этого вопроса, а обязать подрядчика устранить недочеты с наступлением благоприятной погоды».

ИА «Орелград