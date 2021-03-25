Сессия горсовета — карнавал: депутаты начали кричать «Дайте слово!», когда Новиков объявил голосование по проезду

Но ничто не помешает единороссам поднять тариф до 20/23 рублей.

Ни одна сессия нового созыва горсовета Орла не обходится без скандалов, но заседание 25 марта, кажется, побило все представления. Размявшись на вопросах о двух первых заместителях мэра Юрия Парахина, депутаты перешли к обсуждению повышения тарифа на проезд в общественном транспорте до 20 рублей за безнал и 23 — за наличные.

Доклад представил замначальника финансового управления мэрии Михаил Кузнецов. Он по привычке рассказал о росте цен на бензин и автобусы, а также привел в пример соседние регионы, где тариф существенно выше. Депутат Игорь Рыбаков поинтересовался у чиновника, учитывалась ли при расчете средняя зарплата жителей Орловской области. Кузнецов ответил отрицательно.

Тогда Рыбаков привел свои расчеты. Если сравнивать зарплату и стоимость проезда в Орловской области с другими регионами, то относительно Тулы и Воронежа цена должна составлять 20 рублей, а Калуги — и вовсе 16 рублей, отметил парламентарий. В ответ Кузнецов заявил, что власти Тулы субсидируют пассажирские перевозки на 1 млрд рублей в год.

Единоросс Николай Паршиков углубился в прошлое и предложил привязать стоимость проезда к числу остановок, которые проезжает конкретный пассажир. Вслед за ним Игорь Коновалов припомнил, что в прошлые разы повышения тарифов чиновники и партия власти обещали контролировать качество перевозок и графики. Он припомнил эти слова вице-спикеру горсовета Владимиру Негину. «Но по итогу каждый раз одно и то же», — заключил Коновалов.

Председатель парламента Василий Новиков призвал его заканчивать выступление (это вообще самая частая реплика Новикова на любой сессии — прим. ред.). Но Коновалов не послушался и призвал сам субсидировать перевозчиков, «чтобы на нас все ориентировались, а не мы на других».

Депутат Евгений Косогов указал, что мэрия рассчитала обоснованность тарифа только исходя из муниципального ТТП. В документах указано, что на каждый автобус нужно по два водителя плюс кондуктор для обеспечения наличного расчета, сослался парламентарий. Кузнецов подтвердил, что без двух водителей на автобус исполнение контракта на перевозки будет сорвано.

«Если тариф не пересмотреть, то проблема усугубится», — сказал Кузнецов. Косогов спросил у него, почему в Орле наблюдается нехватка водителей транспорта, на что чиновник ответил: «Какое это имеет отношение к тарифу?»

Косогов объяснил, что большинство ИП не оформляет перевозчиков и не платит взносы в государственные фонды (например, пенсионный), которые отдает ТТП. Когда еще один депутат Сергей Елесин потребовал посчитать обоснование отдельно для муниципального транспорта и отдельно — для перевозчиков, Василий Новиков поспешил запустить голосование.

В зале начался шум, Игорь Рыбаков поднялся на трибуну. Переходя на крик, он заявил, что депутаты должны представлять интересы жителей, а повышение тарифа на проезд «не в интересах жителей». Он обвинил единороссов в действиях вразрез с желаниями орловцев. «Кто за повышение проезда, у того нет совести», — заключил Рыбаков.

На трибуне его сменил Руслан Перелыгин. Он посоветовал мэрии проверить, как оформлены водители у частных перевозчиков. ТТП никогда не будет прибыльным, если его тариф будет такой же, как у частников, заявил депутат. На этом фоне Новиков вновь попытался запустить голосование, но депутаты «Справедливой команды» встали и начали скандировать: «Дайте слово!».

В итоге пока одни парламентарии кричали, другие голосовали — и согласовали повышение стоимости проезда до 20/23 рублей.

ИА «Орелград»