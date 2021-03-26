Первомай в Орле обещает быть горячим и неприятным для властей

Орловские профсоюзы рассказали о подготовке первомайской акции.

Президиум Федерации профсоюзов Орловской области обсудил вопросы подготовки первомайской акции. Об этом сообщает пресс-служба ФПОО. Прежде всего, участники напомнили, что 1 мая – это в Международный день солидарности трудящихся. Поэтому в этот день выдвигаются требования по защите прав и интересов людей труда.

Судя по всему, в Орле Первомай будет горячим. Так, на заседании было отмечено, что в 2020 году на фоне пандемии в регионе выросла безработица, уменьшились реальные доходы населения, снизились темпы роста индекса промышленного производства и оборот розничной торговли, закрылся ряд предприятий малого и среднего бизнеса.

«Для Орловской области характерен отток трудоспособного населения на работу в Москву и другие города, — говорят в областной Федерации профсоюзов. — Часть организаций, особенно в больших городах, не смогли продолжить работу в этот период, работники были сокращены и вынуждены вернуться обратно в родной город, что повлияло на показатели безработицы».

Интенсивность труда растет на фоне «оптимизации» штатов, а индексация зарплаты либо не проводится, либо не компенсирует падение покупательной способности. Уровень средней зарплаты в Орловской области — один из самых низких среди регионов ЦФО, хотя с высоких трибун чиновники нередко говорят обратное.

«Вопрос своевременности выплаты зарплаты по-прежнему остается насущным, — заявили в ФПОО. — К концу года задолженность по зарплате, по данным Орелстата, составила 10,5 миллиона рублей. Задолженность по организациям-банкротам снизилась с 20,65 миллиона в начале года до 16,3 миллиона — в конце. Две организации погасили свои долги, однако ЗАО «Дормаш» по-прежнему остается должен своим работникам 16,3 миллиона рублей».

По итогам обсуждения президиум определил несколько основных форм проведения первомайской акции. Прежде всего, это голосование в поддержку резолюции Федерации независимых профсоюзов России. Вторая форма — обсуждение этой резолюции на заседаниях трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений. Третья — размещение видеообращения председателя ФНПР в соцсетях и профсоюзных интернет-ресурсах.

«Также рекомендуется использовать дополнительные формы проведения первомайской акции: одиночные пикеты и собрания профсоюзного актива (при необходимости и при благоприятной эпидемиологической обстановке), обсуждение в трудовых коллективах резолюции (обращения) ФНПР», — сообщает ФПОО.

ИА «Орелград»