В Орле частная охрана пожаловалась на опорный вуз

Спор ОГУ и ЧОПа рассмотрит региональное УФАС.

Управление ФАС России по Орловской области направило в Орловский государственный университет имени Тургенева уведомление о поступлении жалобы и приостановлении торгов до ее рассмотрения по существу. Как следует из материалов, заявление в антимонопольный орган поступило от одного из местных частных охранных предприятий. В своей жалобе руководство ЧОПа пишет, что это организация приняла участие в электронном аукционе, объявленном ОГУ.

По условиям его участниками могли стать только представители малого и среднего бизнеса. Предметом закупки было оказание услуг по охране объектов опорного вуза. Заявка ЧОПа была признана соответствующей условиям конкурса. Соперничать фирме пришлось еще с одним ЧОПом. Жалобщик считает, что при таких условиях победителем торгов должен был быть признан тот участник, который предложил наименьшую цену контракта, то есть наиболее выгодные для вуза условия.

Из жалобы со ссылкой на протокол заседания конкурсной комиссии следует, что второй участник аукциона предложил цену контракта в размере 35,894 миллиона рублей. Первый же участник, который и подал теперь жалобу, предложил исполнить контракт за 32,05 миллиона. Однако победителем признали того, кто просил с вуза большую сумму денег.

Проигравшей фирме объяснили, что она представила недостаточное количество договоров, подтверждающих ее квалификацию. Из-за этого ей было начислено меньше баллов, чем другому участнику, а предложенная цена контракта как бы отошла в сторону. Но заявитель считает, что организаторы учли не все поданные им документы и нарушили требования ФЗ «О защите конкуренции». Так это или нет, решит УФАС, которое, изучив представленные ЧОПом материалы, сочло их достаточными для принятия жалобы к рассмотрению.

ИА «Орелград»