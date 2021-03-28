Плату за проезд по «частной» дороге под Орлом признали незаконной

УФАС поставило точку в деле о взимании платы за проезд большегрузов.

Комиссия управления ФАС России по Орловской области рассмотрела антимонопольное дело, возбужденное в отношении Кромского комбикормового завода. Как уже писал «Орелград», предприятие заподозрили в нарушении ФЗ «О защите конкуренции». Дело было заведено по жалобе ООО «Арта», которое владеет погрузочно-разгрузочным комплексом в селе Вожово.

Автомобильный проезд к нему возможен только по дороге, проходящей по Вожово. Проблема возникла из-за того, что Кромской комбикормовый завод установил шлагбаум «с целью взимания платы с каждого проезжающего по данной дороге автомобиля грузоподъемностью свыше 4 тонн в размере 100 рублей». Альтернативного бесплатного проезда там нет.

В ходе изучения материалов выяснилось, что перекрытие дороги и введение платы сказалось не только на деятельности ООО «Арта». Этим же проездом пользуются еще около десятка крупных орловских агрокомпаний, транспорт которых следует на указанный выше комплекс для приемки грузов.

Из справки местной администрации следует, что спорная дорога властями не включалась в реестр дорог необщего пользования местного значения, следовательно, она является дорогой общего пользования. Ее собственником числится ООО «Фрегат». На протяжении многих и многих лет дорога беспрепятственно использовалась для транспортировки грузов и поставки сельхозпредприятиям Кромского и соседних районов удобрений и горюче-смазочных материалов. При проверке УФАС выяснило, что ООО «Фрегат» и ООО «Кромской комбикормовый завод» входят в одну группу лиц – Группу компаний «Белый фрегат».

Сам завод пользовался и распоряжался данной дорогой на правах аренды. Выяснилось, что в сентябре 2019 года договор аренды был дополнен довольно спорным пунктом, который обязал арендатора «не допускать пользование автомобильной дорогой грузовым транспортом грузоподъемностью свыше 4 тонн, принадлежащего иным лицам, без согласованного экономического возмещения». После этого и была введена плата за проезд. Причем по 100 рублей взималось как за проезд к комплексу, так и за проезд в обратную сторону.

Позднее число заявителей увеличилось, так как свое недовольство происходящим выразили и другие предприятия, которых вынудили платить. Они сослались на нормы закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности». Согласно ему, решение об использовании дороги или ее участка на платной основе принимается только ее собственником. Вторым обязательным условием является наличие возможности альтернативного бесплатного проезда транспортных средств. В данном случае отсутствовало как решение собственника об использовании участка автомобильной дороги на платной основе, так и альтернативный проезд к комплексу.

Комиссия УФАС пришла к выводу, что Кромской комбикормовый завод, принимая решение о платном проезде по частной автомобильной дороге, нарушил требования закона. Причем вряд ли данное решение было продиктовано желанием заработать. В связи с этим в УФАС напомнили, что в России «не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке».

Впрочем, предписание заводу антимонопольщики решили не выдавать, так как он еще до оглашения решения по данному делу прекратил взимание платы за проезд. Тем не менее, в настоящий момент решается вопрос о возбуждении административного производства в отношении нарушителя.

ИА «Орелград»