В Орле расскажут, как Гагарин вернулся живым на Землю

Узнать космические истории орловцы смогут в областной библиотеке.

Мероприятие под названием «Страницы звездных стартов» состоится 7 апреля в 12.00 в Орловской областной научной универсальной публичной библиотеке имени Бунина. Как пояснили организаторы, оно проводится в рамках библиотечного межрегионального проекта «Россия – космическая держава». Естественно, акция будет приурочена к празднованию Дня космонавтики.

Наша страна отмечает его уже много лет, а в этом году дата выдалась юбилейной. Как известно, 12 апреля 1961 года в 09:07 по московскому времени со стартовой площадки №1 космодрома Байконур был запущен космический корабль «Восток-1». На его борту находился Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, который отправился в космос и вернулся живым на Землю. Об этом и расскажут посетителям мероприятия, ориентированного, в первую очередь, на школьников и студентов.

«Праздник будет посвящен 60-летию первого полета человека в космос, — сообщили в областной библиотеке. — В сценарии мероприятия – история развития отечественной космонавтики, имена первопроходцев космоса, орловские страницы освоения космоса. Подготовлена выставка литературы из фондов библиотеки «Гордится космонавтикой страна».

Организаторы подчеркнули, что мероприятие пройдет соблюдением всех норм и правил, связанных с эпидемиологической обстановкой.

ИА «Орелград»