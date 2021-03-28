В Орле жильцам опасных домов оплатят аренду другого жилья

Мэрия Орла ввела новый вид социальной поддержки граждан.

Администрация города Орла утвердила порядок выплаты нового вида ежемесячной денежной компенсации. Она будет положена за наем, поднаем и аренду комнат и квартир жильцам многоквартирных аварийных домов. Норма касается только тех аварийных зданий, в отношении которых введен режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Такой режим вводится постановлением горадминистрации в случае, когда дому, например, грозит частичное обрушение.

Соответственно и выплаты гражданам положены для того, чтобы они могли временно переселиться из опасного аварийного дома в съемное жилье. Размер ежемесячной денежной компенсации будет рассчитываться отдельно в каждом конкретном случае, исходя из количества комнат как в арендованном жилом помещении, так и в аварийном доме. Перечислять деньги жильцам чиновники будут безналичным способом.

Ежемесячная денежная компенсация в базовом варианте устанавливается в размере платы в соответствии с договором найма, но не более: 5000 рублей — при найме одной комнаты в коммунальной квартире; 10 000 рублей — при найме двух комнат в коммунальной квартире; 9000 рублей — при найме однокомнатной квартиры; 11 500 рублей — при найме двухкомнатной квартиры; 15 000 рублей — при найме трехкомнатной квартиры и более.

По условиям, право на получение ежемесячной денежной компенсации имеют граждане, являющиеся собственниками или нанимателями жилья в многоквартирных домах. Но при этом они должны отвечать нескольким обязательным критериям. Первый — отсутствие у заявителя на момент введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также у членов его семьи в собственности иного жилья в Орле.

Второй критерий — заявитель, а также члены его семьи, совместно зарегистрированные с ним, не должны являться нанимателями (либо членами семьи нанимателя) по договору социального найма иного жилого помещения, расположенного на территории города Орла. Кстати, выплаты будут осуществляться за счет резервного фонда администрации города.

ИА «Орелград»