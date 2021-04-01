Орловский хлебокомбинат объяснил резкий рост цен на хлеб

Причина кроется в предельно низкой рентабельности социальных сортов.

Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области изучила информацию, представленную Орловским хлебокомбинатом. Как уже писал «Орелград», антимонопольное дело было заведено на это предприятие в связи с подозрением на необоснованно высокое повышение цен на хлеб в прошлом году. Рассмотрение дела несколько раз откладывалось, так как комиссии требовалась дополнительная информация.

И вот прошло первое заседание по рассмотрению этого дела. Еще до него в УФАС поступило письмо от хлебокомбината. Из него следует, что «суммы общепроизводственных, общехозяйственных, коммерческих расходов распределяются автоматически в разрезе производственных площадок и конкретных видов изделия».

Также сообщается, что «в разрезе групп хлебобулочных изделий ржано-пшеничные сорта (хлеб «Спасский», «Орловский», «Богородский» и др.) имеют предельно низкий уровень рентабельности, либо отрицательную результативность». По мнению предприятия, подтверждением данного факта служат не только представленные калькуляции фактической себестоимости, но и данные мониторинга цен на хлебобулочные изделия соседних областей.

Уже в ходе рассмотрения дела представитель ответчика пояснил, что комбинат производит более 600 наименований хлебобулочной продукции. В зависимости от рецептурного содержания и особенностей производства себестоимость производства хлеба различна, в связи с чем оптово-отпускные цены не могут быть одинаковыми. Конкретно по хлебу «Спасский» за 2020 год рост затрат на производство составил 1,47 рубля, а оптово-отпускная цена увеличилась на 1,46 рубля. При этом стоимость хлеба «Спасский» значительно ниже цен аналогичных видов хлеба, действующих в соседних областях, считают на предприятии.

Что касается разницы в затратах на упаковку хлеба «Спасский» и упаковку остальных производимых хлебов, то нарезанный и упакованный хлеб «Спасский» не является продуктом социальной направленности. Изменение с 1 декабря 2020 года рецептуры производства хлеба «Спасский» произошло из-за изменения характеристик поставляемого сырья, в результате которых увеличился объем выхода продукции на тонну сырья.

Изучив эти доводы, комиссия не стала выносить решение по делу, а решила продолжить его рассмотрение. Очередное заседание пройдет 20 апреля. Орловскому хлебокомбинату предложено ответить еще на несколько вопросов. УФАС просит представить «мотивированные пояснения причин повышения в 2020 году оптово-отпускных цен на анализируемые виды хлеба в среднем на 10,65 процента при росте себестоимости на 9,87 процента и росте инфляции на 7,5 процента».

Кроме того, антимонопольщики попросили пояснить почему, затраты, связанные с упаковкой хлеба «Спасский», превышают затраты, связанные с упаковкой хлеба «Русский», «Орловский» и «Богородский» в 2,9 раза, а в нарезанном и упакованном виде в 2,5 раза. Также хлебокомбинату придется дать пояснения, почему в структуре себестоимости производства хлебов размер затрат по заработной плате на единицу изделия различен (разница составляет от 22 до 80 процента в зависимости от вида хлеба).

ИА «Орелград»