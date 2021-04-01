От орловчанки потребовали вернуть кредит, погашенный 7 лет назад

Женщине пришлось судиться, чтобы защитить свои права.

Заводской районный суд города Орла рассмотрел довольно любопытный иск одного из ООО к жительнице Орла. Финансовая фирма просила обязать ответчицу выплатить 113 тысяч рублей задолженности по кредитному договору. Женщина не только отказалась признать эти требования, но и подала встречный иск. Она просила признать обязательства по кредитному договору погашенными.

Суть спора пояснила пресс-служба Заводского райсуда. Из иска следовало, что еще в 2010 году орловчанка взяла кредит в размере 750 тысяч рублей у банка «Траст». В декабре 2018 года между банком и упомянутым ООО был заключен договор уступки прав, после чего этой фирме от банка перешло право требования задолженности. В этом ничего необычного нет, процедура стандартная.

Однако при рассмотрении дела выяснилось, что еще в июле 2013 года орловчанка обратилась в банк с заявлением о досрочном погашении кредита. Спустя три дня банк выдал ей уведомление о своем согласии на досрочное погашение кредита. Были произведены соответствующие расчеты суммы, которую требовалось внести для полного закрытия кредита, после чего женщина эту сумму в полном объеме банку и выплатила.

И только семь лет спустя выяснилось, что банк фактически женщину обманул. В нарушение условий предоставления и обслуживания кредитов на неотложные нужды, он так не произвел погашения кредитной задолженности. Вместо этого банк годами ежемесячно списывал из внесенной женщиной суммы платежи по графику погашения кредита. Клиентка об этом даже не догадывалась.

Действия банкиров привели к тому, что женщине все это время необоснованно начислялись проценты за пользование кредитом, соответственно, росла и сумма задолженности. Суд отказал ООО в удовлетворении его исковых требований, а вот иск женщины удовлетворил в полном объеме. Впрочем, истец имеет право обжаловать это решение в суд апелляционной инстанции.

ИА «Орелград»