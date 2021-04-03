Облизбирком предложил молодежи сыграть в игру

В Орловской области оригинально проведут День молодого избирателя.

Избирательная комиссия Орловской области на своем очередном заседании приняла постановление о проведении в регионе в 2021 году целого ряда мероприятий. Они будут посвящены Дню молодого избирателя. Это не местная инициатива – почти полтора десятка лет ЦИК постановила проводить подобные акции в регионах. Как следует из постановления облизбиркома, в этом году акция будет проведена «в целях повышения правовой культуры и электоральной активности молодежи, уровня информированности молодых и будущих избирателей о выборах».

Еще одна задача заключается в формировании у молодежи гражданской ответственности и повышении интереса к избирательному процессу в целом. Мероприятий пройдут в апреле-мае текущего года. Так, запланировано проведение интернет-викторины «Время выбирать». Эта игра будет предназначена для молодых и будущих избирателей.

Для них же запланированы тематические мероприятия по отдельным планам территориальных и муниципальных избиркомов, проведение книжных выставок по выборной тематике. Также в регионе пройдут дни открытых дверей в территориальных избирательных комиссиях. Отдельным мероприятием станет работа дискуссионной площадки для молодых избирателей в рамках конкурсного отбора в новый состав Молодежной избирательной комиссии.

ИА «Орелград»