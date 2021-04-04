В Орле запретили торговать элитным алкоголем из duty free

Решение о запрете дистанционной торговли принял суд по иску прокуратуры.

Как сообщает Орловская транспортная прокуратура, Железнодорожный районный суд города Орла рассмотрел заявление этого ведомства о пресечении размещения в интернете информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Подаче административного иска предшествовала проверка. В ходе мониторинга Сети прокурорские работники обнаружили целый ряд сайтов с сомнительным, с точки зрения закона, содержанием.

Сообщается, что в свободном доступе на этих электронных страницах содержалась информация о возможности приобретения молочной и мясной продукции из стран Евросоюза, запрещенной к обороту на территории Российской Федерации. Кроме того, сайты предлагали пользователям приобрести элитный алкоголь и табачную продукцию из duty free с доставкой на дом.

«Данная информация находилась в свободном доступе, распространялась бесплатно и любому пользователю при регистрации, предоставлялась возможность оформить заказ на доставку продукции, — рассказали в Орловской транспортной прокуратуре. — По результатам проверки в Железнодорожный суд были направлены исковые заявления для принятия решения в части признания информации, размещенной на указанных сайтах, запрещенной».

Требования прокурора были удовлетворены в полном объеме, в настоящее время доступ к сомнительным сайтам ограничен.

ИА «Орелград»