Прокуратура потребовала осветить Знаменку

В пригородном поселке на ряде улиц, включая Светлую, не нашлось света

Орловский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора Орловского района. Заявление было подано в интересах неопределенного круга лиц к администрации городского поселения Знаменка. Прокурор просил суд обязать местных чиновников принять меры по оборудованию автомобильных дорог средствами стационарного искусственного электроосвещения.

В обоснование иска легли материалы прокурорской проверки, проведенной ранее в пригородном поселке. Было установлено, что автомобильные дороги по переулкам Луговому и Речному, а также улицам Луговой, Рыжковской, Цветочной, Сабуровской, Светлой и Олимпийской не отвечают нормативным требованиям ГОСТ. В частности, на них отсутствуют средства стационарного искусственного электроосвещения.

Прокуратура указала, что данный факт может повлиять на рост совершения противоправных и уголовных деяний, в том числе террористического характера. Отсутствие освещения на улицах также создает предпосылки для роста количества дорожно-транспортных происшествий и нарушает права граждан на безопасное и беспрепятственное передвижение по улицам в ночное время.

Представитель ответчика, администрации Знаменки, не возражала против удовлетворения исковых требований прокурора. Но пояснила, что для оборудования автомобильных дорог Знаменки освещением потребуется более длительный срок, чем указал в своем иске прокурор. Местные власти ссылаются на то, что для устранения нарушений необходимо провести топографическую съемку территории, подготовить проектно-сметную документацию, провести торги и определить подрядчика и только потом, да и то при наличии денег, выполнить необходимые работы.

Заслушав стороны и исследовав материалы дела, суд иск удовлетворил. Администрации городского поселения Знаменка отвели шесть месяцев, со дня вступления решения суда в законную силу, на оборудование спорных автодорог стационарным искусственным электроосвещением в соответствии с нормативными требованиями ГОСТ.

ИА «Орелград»