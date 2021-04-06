Новая святыня появилась в Орле

Икону преподобного Паисия Святогорца обрел Успенский собор.

В Орле появилась новая православная святыня — икона преподобного Паисия Святогорца. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. Отмечается, что это один из самых почитаемых православных святых. Икону обрел Успенский (Михаило-Архангельский) собор областного центра, причем она уже доступна для поклонения верующих.

«Новонаписанная икона недавно попалась на глаза работникам Успенского собора в одной из орловских иконописных мастерских, — рассказали в Орловской митрополии РПЦ. — В тот момент они забирали заказанный образ другого почитаемого православными святого — преподобноисповедника Гавриила (Ургебадзе). Работники собора посчитали символичным, чтобы иконы обоих святых, которые являлись нашими современниками, хранились в храме».

Для приобретения святыни был объявлен сбор средств. Впрочем, необходимые пожертвования были собраны всего за два дня, причем собранных денег хватило даже на киот. Икону преподобного Паисия Святогорца разместили возле левого клироса.

«Ранее в Успенском соборе города Орла митрополит Орловский и Болховский Тихон совершил чин освящения иконы преподобноисповедника Гавриил Самтаврийского (Ургебадзе) с частицей землицы от могилы подвижника веры», — добавили в митрополии.

Из представленной справки следует, что преподобный Паисий Святогорец – это блаженный старец, схимонах Афонской горы, один из самых уважаемых греческих духовных светил XX века. Он был известен своими духовными наставлениями и подвижнической жизнью. От рождения его звали Арсений Эзнепидис, он родился 25 июля 1924 года в Фарасах в Каппадокии (Турция). В 1950-х годах он принял монашеский постриг с именем Паисий, подвизался по большей части на святой Афонской горе, а также в монастыре Стомион и на святой горе Синай.

Скончался Паисий 12 июля 1994 года. Был похоронен в основанном им женском Иоанно-Богословском монастыре в селении Суроти близ Салоник (Греция).

ИА «Орелград»