В Орле родители атаковали «виртуальную школу»

Количество поданных в электронной форме заявлений выросло в 33 раза.

Как сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования, в первые дни апреля областная информационная система ИСОУ «Виртуальная школа» прошла настоящую проверку на прочность. Дело в том, что 1 апреля стартовала запись детей на обучение в 1-м классе. В этом году электронный сервис значительно расширили свои возможности, и орловцы охотно этим воспользовались.

В Центре пояснили, что уже в первый же день подачи заявлений был зафиксирован «большой наплыв заявлений в электронной форме». По сравнению с предыдущим годом число таких заявлений, поданных в электронном виде, увеличилось в 33 раза. Наибольшую активность при этом проявили жители Орла, Мценска и Орловского района.

«Стоит обратить внимание на то, что большинство заявлений в электронной форме было подано самими пользователями с помощью региональной информационной системы, что говорит об интересе, простоте и эффективности подачи заявлений через систему «Виртуальная школа», — уточнили в Региональном центре оценки качества образования.

ИА «Орелград»