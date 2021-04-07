Орловские МФЦ будут исполнять функции ЗАГСа

7.4.2021 | 17:08 Новости, Общество

Теперь в них можно получить свидетельства о рождении и смерти

МФЦ в Орловской области будут исполнять некоторые функции ЗАГСа, сообщили в пресс-службе региональной администрации. Соответствующее положение подписал губернатор Андрей Клычков 5 апреля.

Теперь МФЦ наделены полномочиями выдавать свидетельства о рождении и смерти. Этим будут заниматься специалисты обособленных отделов многофункциональных центров. При этом в новые полномочия МФЦ не входят случаи, когда рождение регистрируется одновременно с отцовством.

Постановление распространяется на рождения и смерти, которые произошли с 1 марта 2021 года.

ИА «Орелград»

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