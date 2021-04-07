Правительство Орловской области оценило личных коз, свиней и пчел

Чиновники оценили чистую прибыль, которую приносят ЛПХ.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил так называемые нормативы чистого дохода в стоимостном выражении от реализации полученных в личном подсобном хозяйстве плодов и продукции на 2021 год. Иными словами, областные власти оценили, какую именно прибыль способно приносить одно ЛПХ, исходя из количества содержащейся в нем живности.

Нормативы приняты в соответствии с ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи». Дело в том, что именно утвержденные губернатором цифры будут применяться органами социальной защиты населения при расчете доходов семей, претендующих на звание малоимущих.

Кроме того, эти же цифры будут использоваться при оформлении льгот различным категориям граждан. Таким образом, для владельцев ЛПХ при расчете социальных выплат будут использоваться не только справки об их доходах, но и та потенциальная прибыль, которую им могут принести домашние питомцы.

Насколько утвержденные губернатором цифры близки к реальным, судить могут, вероятно, только сами селяне. Нормативы чистого дохода в год установлены в следующих размерах: крупный рогатый скот (мясо), 1 голова — 13 173 рубля; коровы (молоко), 1 голова — 50 968 рублей; свиньи (мясо), 1 голова — 6828 рублей; овцы (мясо), 1 голова — 5145 рублей; козы (молоко), 1 голова — 4742 рубля; кролики (мясо), 2 головы – 2840 рублей; птица (мясо, яйца), 10 голов – 1859 рублей; пчелосемьи, 1 семья – 4199 рублей; земельный участок, 0,01 гектара – 262 рубля.

Проще говоря, данные условные доходы от личного хозяйства будут в 2021 году учитываться при расчете льгот, предоставляемых малоимущим семьям и гражданам. Они будут складываться с реальным денежными доходами, после чего чиновники и будут принимать решение, является ли семья малоимущей.

ИА «Орелград»