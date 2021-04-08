Клычков пообещал деньги «бюджетным селянам»

Губернатор назвал условия предоставления субсидий.

Глава Орловской области Андрей Клычков утвердил порядок определения объема и условия предоставления из областного бюджета так называемых «субсидий на иные цели». Эти деньги будут предназначены только бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным департаменту сельского хозяйства Орловской области. Например, указанный департамент является учредителем автономной некоммерческой организации «Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Орловской области».

Список целей, на которые получателем разрешено тратить казенные деньги, довольно велик. Он насчитывает девять пунктов. Так, средства субсидии можно тратить на проведение текущего и капитального ремонта зданий, включая разработку проектно-сметной документации, и приобретение основных средств, за исключением недвижимости.

Также их можно тратить на работы по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных со стихийными бедствиями или природными явлениями, и восстановительные работы в случае наступления ЧС. Кроме того, за счет средств субсидий разрешено погашать кредиторскую задолженность — по судебным актам, вступившим в законную силу, и исполнительным документам.

Тратить деньги можно даже на мероприятия по реорганизации или ликвидации учреждений. Кстати, последние будут обязаны отчитываться о расходовании бюджетных средств. Если окажется, что деньги потрачены не по целевому назначению, областные власти имеют право потребовать вернуть субсидию в казну.

ИА «Орелград»