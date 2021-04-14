В Орле внепланово проверили работу маршрута №25

В мэрии сообщили, что утром 13 апреля на линии работали 9 автобусов вместо положенных 10

Заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла Вадим Ничипоров проверил, как ходят автобусы по маршруту №25. В мэрии сообщили, что сделать это Ничипорова побудили жалобы жителей на транспортное обслуживание улицы Ливенской.

Утром 13 апреля чиновник стоял на остановке на улице 5-го Августа по направлению к мосту Дружбы. По информации пресс-службы городской администрации, маршрутки №25 ездят с интервалом в 9-12 минут, а автобусы №421 ходят раз в 14-18 минут. При этом «автобусы уезжали наполненными, но не битком». В мэрии не увидели надобности запускать на рейс дополнительные маршрутки.

Вместе с тем, на линии находились только 9 автобусов вместо 10 положенных. Перевозчика, который обслуживает маршрут №25, предупредили о необходимости соблюдать график.

«Теперь проверим, как ходят автобусы в вечернее время — после 19-20 часов, особенно в выходные дни. Именно по этому времени у горожан есть нарекания», — рассказал Вадим Ничипоров.

ИА «Орелград»