Пандемия помогла муниципальным баням сократить убытки

Ревизоры проверили работу МУП «Банно-прачечное хозяйство».

Информация о проверке финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Банно-прачечное хозяйство» была обнародована администрацией города Орла. Именно на основании ее распоряжения и была проведена проверка. Провели ее сотрудники городского контрольно-ревизионного отдела. Отметим, что проверка была внеплановой, а коснулась она финансово-хозяйственной МУП «БПХ» за весь 2020 год.

Судя по результатам контрольного мероприятия, муниципальным баням пандемия новой коронавирусной инфекции только пошла на пользу. Так, финансовым результатом работы этого предприятия по итогам 2019 года стал убыток в размере 8,288 миллиона рублей, а по итогам 2020 года убыток составил всего лишь 867 тысяч рублей. То есть, по сравнению с предыдущим годом он сократился практически в 10 раз.

Одной из причин этого стала пандемия. Так, установлено, что в отчетном периоде общая сумма расходов предприятия составила 8,631 миллиона рублей. Это в 2 раза меньше показателя 2019 года, когда расходы составили 19,185 миллиона. Связано это с рядом факторов, например, со снижением цены на приобретаемые материалы, тщательным изучением рынка поставщиков товаров и услуг и выбором наиболее выгодных из них для предприятия. Но существенно повлияло и «отсутствие возможности оказания услуг населению в связи со вспышкой пандемии коронавируса (COVID-19) в течение 2-го квартала 2020 года».

Выявили ревизоры и нарушения, в том числе трудового законодательства. Например, одно из них выразилось «в отсутствии учета ночных часов и их оплаты сторожам, а также отсутствии графиков сменности по данной категории сотрудников». Кроме того, предприятие нарушило сразу несколько городских норм, заключив договоры аренды нежилых помещений на улице 3-й Курской без проведения обязательных конкурентных процедур.

ИА «Орелград»