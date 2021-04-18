В Орле появился «закон» о разведении костров

Разводить костры теперь можно только по правилам городских властей.

Администрация Орла издала постановление, которое вводит новые правила для горожан. В частности, этим документом установлены места и способы разведения костров, сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов и изделий на территории города. Кроме того, новый городской «закон» регламентирует правила использования открытого огня для приготовления пищи. Правила эти очень просты: все вышеперечисленное запрещается делать вне специально оборудованных для этого мест.

Отметим, что запрет касается только земель общего пользования. На иных территориях, находящихся в собственности, владении или пользовании юридических или физических лиц, разведение костров, сжигание мусора и прочее разрешается при соблюдении ряда обязательных условий. Прежде всего, жечь костры можно только в специально оборудованных местах и только в безветренную погоду при условии обеспечения постоянного контроля за сжиганием. При этом расстояние до ближайших объектов, зданий и сооружений от костра должно составлять не менее 50 метров.

«Место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (яма, ров) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью (бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объемом не более 1 куб. м», — говорится в постановлении мэрии.

Территория вокруг открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов. Кстати, использование открытого огня запрещается на любой территории при установлении особого противопожарного режима, в случае штормового предупреждения, под кронами деревьев хвойных пород, в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар, и при скорости ветра, превышающей значение 5-10 метров в секунду.

В процессе использования открытого огня запрещается сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (кроме жидкостей, используемых для розжига), взрывоопасных веществ и материалов, а также изделий и иных материалов, выделяющих при горении токсичные и высокотоксичные вещества.

ИА «Орелград»