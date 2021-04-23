National Geographic: в Орле обнаружен портал в XIX век

Авторитетное научное издание рассказало об открытии в Орле.

В Сети набирает популярность небольшая заметка авторитетного научного издания National Geographic Россия. Это и неудивительно, ведь материал вышел под броским заголовком «Лестница в прошлое: в Орле обнаружен портал в XIX век». Кстати, материал опубликован в рубрике «История». Издание сообщает, что в Орле во время охранных работ на мосту в центре города экспедиция Института археологии РАН открыла доступ к старинной лестнице. Уточняется, что 70 лет она была скрыта за фальшстеной. Далее читателям предлагается полюбоваться ею, пока ее не замуровали обратно.

«В 1879 году в Орле, между Кромской и Заокской частями города, был построен стальной мост на каменных опорах, украшенный ажурными литыми перилами, — пишет National Geographic Россия. — Он получил название Мариинский, в честь императрицы Марии Федоровны, жены Александра III. После революции мост переименовали в Красный».

Далее сообщаются известные орловцам факты. В августе 1943 года отступающие части вермахта сбросили на мост бомбу. Опоры устояли, но металлические конструкции сильно пострадали. Перила, обрамлявшие мост, бывшие одной из визитных карточек города, оказались в водах Оки и были утрачены навсегда. Боковые лестницы и переходы пострадали в меньшей степени. Во время восстановительных работ появились новые бетонные ограждения, а уцелевшие каменные лестницы с чугунной оградой было решено замуровать. Вместо них были выстроены новые, расположенные в нескольких метрах от прежних.

В конце зимы экспедиция Института археологии РАН во главе с Олегом Радюшем приступила к ежегодным работам – в этот раз на мосту и вокруг него, — пишет National Geographic Россия. — И тут же – сюрприз! В одной из стен нашли могильные плиты, скрепленные между собой цементом».

Что же, про найденные могилы в Орле писали уже не раз. Что касается «ежегодных работ», то это утверждение более чем спорно. Археологов позвали в преддверии работ по реконструкции Красного моста. А уже раскопки, проведенные в этом районе за последние полвека, можно посчитать по пальцам одной руки.

Ну а что же портал в прошлое? Издание пишет, что исследователи с обратной стороны моста под тротуаром нашли чугунные лестницы, заложенные фальшстеной. Одна из них оказалась в очень хорошем состоянии, даже дореволюционные перила уцелели, подтверждением чему служит фото на сайте издания.

«Как получилось, что лестницы не были разобраны в ходе ремонтных работ по восстановлению моста? – задается вопросом автор. — Почему в тяжелое послевоенное время чугунные перила не отдали на переплавку? Возможно, у строителей было много другой работы и они попросту оставили все как было».

В любом случае, подобная новость подогреет интерес к Орлу, некоторые кварталы которого, стоит признать, сами по себе похожи на портал в XIX век.

ИА «Орелград»