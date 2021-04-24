Под Орлом посадили мнимую больную

Женщина притворилась больной, чтобы не ходить на работу.

Новосильский районный суд Орловской области удовлетворил ходатайство уголовно-исполнительной инспекции о замене наказания, назначенного ранее местной жительнице. В пресс-службе райсуда пояснили, что женщина была признана виновной в совершении кражи. Учитывая обстоятельства, за решетку ее не отправили. Осужденная получила 380 часов обязательных работ. Отработать она их должна была на объекте, определенном местными властями, под присмотром сотрудников УИИ.

После вступления обвинительного приговора в силу, осужденная была принята на такие работы по месту своего жительства. Ее задачей было благоустройство и уборка территории. Однако поработала она всего два дня, после чего на работу выходить перестала. В качестве причины «прогулов» она сослалась на болезнь. Но факт заболевания не подтвердился, так как болезнь была мнимой.

«Несмотря на то, что нахождение осужденной на лечении не подтвердилось, и она была предупреждена о возможности замены наказания в случае злостного уклонения от отбывания обязательных работ, женщина так и не вышла на отработку, — сообщили в Новосильском райсуде. — Нежелание работать привело к тому, что уголовно-исполнительная инспекция обратилась в суд с ходатайством о замене наказания на лишение свободы».

Впрочем, шанс избежать реального заключения у женщины имелся. Но она сама не пожелала оставаться на свободе. В суде женщина заявила, что «не желает в течение пяти месяцев отбывать обязательные работы». Делать ей это и не придется, так как неотработанные часы суд заменил ей на 1 месяц и 16 дней лишения свободы. Отбывать срок мнимая больная будет в колонии-поселения. Постановление суда уже вступило в законную силу.

ИА «Орелград»