У орловских заключенных вновь массово изъяли заточки и мобильники

УФСИН рассказало об итогах своей работы в первом квартале 2021 года.

В управлении ФСИН России по Орловской области состоялось традиционное заседание ведомственной коллегии, на котором были обсуждены итоги деятельности за первый квартал текущего года. Как следует из информации пресс-службы этого ведомства, оперативники УИС помогли коллегам из органов внутренних дел раскрыть 69 преступлений.

«Оперативными аппаратами и подразделениями безопасности проводился комплекс мероприятий по профилактике проникновения в учреждения запрещенных предметов, в результате которого изъято 76 средств мобильной связи, 26 колюще-режущих предметов, — сообщили в управлении ФСИН. — Задержано за попытку передачи запрещенных предметов два гражданина, они привлечены к административной ответственности».

Также сообщается, что среднесписочная численность осужденных отбывающих наказание в Орловской области, составляет 3484 человек, что на 3,5 процента меньше, чем годом ранее. Наибольшее количество, 987 заключенных, получили сроки за незаконный оборот наркотиков. Осужденных за убийства в регионе насчитывается 588 человек, еще 467 заключенных отбывают наказание за кражи.

ИА «Орелград»