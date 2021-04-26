В Орле почтили память жертв Чернобыля

26.4.2021 | 17:14 Новости, Общество

Депутаты орловского облсовета возложили цветы к памятнику жертвам радиационных катастроф

Депутаты Орловского областного Совета народных депутатов возложили цветы к памятнику в сквере ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе облсовета.

Первый заместитель председателя облсовета Михаил Вдовин рассказал о своей службе в войсках Гражданской обороны: «Многие мои однокурсники и однополчане отправились в Чернобыль, рискуя своим здоровьем, защищая мир от ядерной катастрофы. Давайте вспомним этих героев и скажем им спасибо за подвиг! Низкий поклон!».

Авария в Чернобыле случилась в ночь на 26 апреля 1986 года. Более 200 000 кв.км в Украине, Белоруссии и России подверглись радиоактивному загрязнению. Трагедия стала самой масштабной техногенной катастрофой в истории.

В ликвидации последствий аварии приняли участие около 600 000 человек, среди них были и орловцы. 2021-й стал 35-летней годовщиной катастрофы на ЧАЭС.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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