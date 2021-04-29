Мценский горсовет признал долги за питание

Руководители Мценска обнародовали отчеты о работе за 2020 год.

Отчет председателя Мценского горсовета народных депутатов Анатолия Фокина об итогах работы парламента за период с апреля 2020 года по март 2021 года был представлен на апрельской сессии. По словам спикера, наряду с нормотворческой деятельностью горсовет приоритетное внимание уделял вопросам формирования и исполнения бюджета города.

Его доходная часть была исполнена на 95,85 процента. Невыполнение плановых показателей сложилось по 7 из 12 планируемых к поступлению видов налоговых и неналоговых доходов. Например, по имущественным налогам план был выполнен только на 78,96 процента. Расходная часть была исполнена на 95,67 процента. Средства областного бюджета, поступившие в город, использованы строго по целевому назначению, подчеркнул спикер.

Из отчета следует, что вследствие недостатка бюджетных средств по итогам года сложилась кредиторская задолженность в размере 44,14 миллиона рублей. В целом, по состоянию на 1 января 2020 года, остались неоплаченными затраты бюджетных организаций за август-декабрь 2020 года.

«Долги за коммунальные платежи составили на 1 января 2020 года 16,074 миллиона рублей, в том числе просроченные за август-ноябрь 9,668 миллиона рублей, — говорится в отчете председателя горсовета. — Долг за питание учащихся (за три месяца) составил 912,9 тысячи рублей. Долг за поставку продуктов питания в дошкольные учреждения составил 5,405 миллиона рублей».

При этом спикер подчеркнул, что «в условиях ограниченности доходов, финансирование за счет средств городского бюджета осуществлялось с приоритетностью их направления на защищенные и социально-значимые статьи расходов бюджета».

ИА «Орелград»