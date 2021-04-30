Орловские пожарные получили в подарок новую технику

30.4.2021 | 20:15 Новости, Общество

Пополнение парка приурочили к 372-й годовщине со дня основания пожарной охраны

В подарок к профессиональному празднику 30 апреля пожарные 1-ой ПСЧ города Орла получили в подарок новую технику, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области.
Парк техники орловского МЧС пополнился на 5 пожарных автоцистерн, 1 автолестницу и 2 служебных автомобиля для инспекторов пожарного надзора.

В части также состоялось торжественное мероприятие. Пожарных наградили ведомственными наградами МЧС России, благодарностями губернатора Орловской области, почетными грамотами мэра Орла и межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов Гражданской обороны и противопожарной службы».

Присутствующих сотрудников пожарно-спасательной части поздравил начальник Главного управления МЧС генерал-майор внутренней службы Александр Новиков.

«Непросто в мирное время рисковать жизнью. Проверка на прочность была успешно пройдена и в прошлом 2020 году, когда эпидемиологическая ситуация в Орловской области и в целом в стране складывалась очень непросто… Спасибо нашим сотрудникам, которые с пониманием и ответственностью выполняли свои обязанности в таких условиях», – сказал Новиков.

Память погибших при исполнении долга сотрудников МЧС почтили минутой молчания.

ИА «Орелград»

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