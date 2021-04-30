В Мценске КСП вскрыла нарушения на 38 млн рублей

Мценские аудиторы отчитались о проделанной в 2020 году работе.

Городская контрольно-счетная палата Мценска обнародовала отчет о своей деятельности за 2020 год. Согласно ему, за год было проверено 15 объектов в рамках 34 мероприятий, из которых 10 были контрольными и 24 — экспертно-аналитическими. В 11 случаях объектами проверки стали органы местного самоуправления, в трех — бюджетные учреждения, в одном — муниципальное унитарное предприятие.

Объем проверенных средств составил 454,1 миллиона рублей. Общая сумма выявленных нарушений и недостатков при поступлении и использовании средств составила 38,523 миллиона. Всего было выявлено 316 нарушений. Сообщается, что 141 нарушение на общую сумму 19,54 миллиона рублей было допущено при формировании и исполнении бюджета. Еще 112 нарушений проявилось в сфере ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской и финансовой отчетности – на общую сумму 2,564 миллиона рублей.

Кроме того, 19 нарушений «ценой» 16,1 миллиона рублей всплыло в ходе проверок муниципальных закупок. В сфере управления и распоряжения государственной и муниципальной собственностью было установлено 6 нарушений на 311,7 тысячи рублей. Остальные недостатки, как говорят в КСП, относятся к категории иных.

Нарушения с признаками неэффективного использования бюджетных средств потянули на 3,986 миллиона рублей. Как уточняет КСП, при формировании и исполнении бюджетов допускались нарушения планирования доходов, порядка разработки и реализации муниципальных программ, порядка и условий оплаты труда работников муниципальных органов, а также нарушения кодов бюджетной классификации доходов.

Основными нарушениями, выявленными в результате аудита в сфере закупок, являлись приемка и оплата выполненных работ, не соответствующих условиям контракта. «В отчетном периоде обеспечено устранение нарушений и недостатков на общую сумму 18,678 миллиона рублей», — подчеркнули в местной счетной палате.

ИА «Орелград»