Орловских студентов предостерегли от экстремизма и шпионажа

Серьезную беседу специалисты провели с учащимися ОГУ имени Тургенева.

Как уточнили в Орловском государственном университете имени Тургенева, беседу со студентами провели сотрудники кафедры социального управления и конфликтологии. Интересна сама ее заявленная тема, которая звучала так: «Саентология. Религия. Коммерция. Шпионаж». Кроме того, со студентами был проведен круглый стол на тему «Вред терроризма и экстремизма российскому обществу». Помимо студентов ОГУ в мероприятиях приняли участие активисты «Детской деревни – SOS Лаврово» и волонтеры отряда «Миротворцы».

«Цель встречи – рассказать молодежи о мерах противодействия терроризму и экстремизму, — пояснили в ОГУ. — На мероприятии обсудили, как пресечь распространение террористической и экстремистской идеологии на почве межконфессиональной и этнонациональной розни. И, конечно, поговорили о том, как обезопасить себя. Не обошли стороной и общение в сети. Специалисты вместе с обучающимися обсудили, как коммуницировать в интернет-пространстве грамотно и цивилизованно».

Кроме того, участники побеседовали о конфессиональных и этнических предрассудках и разнообразии культур и в результате «пришли к пониманию и принятию культурных различий». Беседа способствовала формированию толерантного поведения молодежи, заверили в ОГУ.

Добавим, что в 2020 году в регионе также проводились мероприятия в рамках информационного противодействия проявлениям терроризма и экстремизма в молодежно-подростковой среде. Например, сотрудники ЦПЭ УМВД России по Орловской области совместно с региональным департаментом образования провели 18 профилактических мероприятий. Орловцам в возрасте от 14 до 23 лет рассказали об ответственности за участие в деятельности радикальных организаций и правилах безопасного поведения в интернете.

Согласно официальным данным, полиция во взаимодействии с управлением Роскомнадзора в 2020 году добилась блокировки 17 сетевых ресурсов, на которых были размещены для публичного просмотра материалы экстремистского содержания. К административной ответственности за опубликование противоправного контента за год был привлечен 51 человек.

Самым громким событием стало возбуждение в июне 2020 года уголовного дела по ч.1 ст.280 УК РФ в отношении жителя областного центра. Его заподозрили в незаконном изготовлении и размещении в публичных местах Северного района города Орла «листовок с машинописным текстом, склоняющим граждан к осуществлению экстремистской деятельности».

ИА «Орелград»