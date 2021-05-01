В Орле утвердили проходной режим на ЕГЭ

Выпускникам на входе в пункт приема экзаменов придется снимать маски.

В Орловской области в завершающую стадию вступила работа по организации ЕГЭ. Так, Региональный центр оценки качества образования начал серию обучающих вебинаров по подготовке работников пунктов приема экзаменов (ППЭ) к проведению испытаний. Участие в таких совещаниях принимают муниципальные координаторы, ответственные за проведение ГИА-11, члены экзаменационной комиссии, руководители ППЭ, технические специалисты и организаторы в аудиториях ППЭ.

«Нововведения, касающиеся проведения экзаменов для участников итоговой аттестации, повлекли за собой и изменения в организации работы специалистов всех уровней, отметила Светлана Тихоновская, начальник отдела обеспечения государственной итоговой аттестации Регионального центра. — Важно, чтобы экзамены в ППЭ были проведены максимально корректно на всех этапах».

Она добавила, что в ходе вебинаров рассматриваются основные аспекты организации подготовки и проведения ГИА-11. в частности, определены основные требования к проходу участников в аудитории для сдачи экзаменов. В каждом ППЭ будет организовано три зоны: зона термометрии, зона дезинфекции и зона регистрации. Как и п в предыдущие годы, пройти в аудиторию можно будет только через рамку металлоискателя.

С собой запрещено проносить личные вещи, в особенности гаджеты. На входе выпускников ожидает паспортный контроль, причем при проверке документов дежурный попросит входящих снять маску. Рабочие места участников экзамена будут находиться в зоне видимости камер видеонаблюдения.

В Орловском региональном центре оценки качества образования напоминают, что основной период ГВЭ-11 для выпускников 11-х классов пройдет с 25 мая по 16 июня. Сдать экзамены в форме ГВЭ-11 в этом году смогут не только обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды, но и выпускники школ, не планирующие поступление в вуз в этом году. 25 мая им предстоит сдавать русский язык, а 28 мая – математику.

«Для участников, пропустивших основные сроки сдачи экзаменов или не завершивших написание работы по уважительной причине, получивших неудовлетворительный результат по одному из двух обязательных предметов предусмотрены резервные дни проведения ГВЭ (8 июня – русский язык, 16 июня – математика), — добавили в Центре. — Расписанием ГВЭ-11 предусмотрены также два дополнительных периода проведения экзаменов: 13 и 17 июля и с 3 по 15 сентября».

ИА «Орелград»