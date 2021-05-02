В Орле создали мармелад из люпина и придумали для него логотип

Необычный творческий конкурс провели в Орловском ГАУ

В Орловском государственном аграрном университете огласили итоги творческого конкурса на создание фирменного графического знака (логотипа) и дизайна упаковки люпинового мармелада, ранее разработанного в вузе. Как пояснили организаторы, конкурс прошел в очно-дистанционном формате в рамках сетевого проектно-образовательного интенсива «ФудТрек». Выбору жюри предшествовало открытое онлайн голосование. По его итогам 10 работ конкурсантов были рекомендованы для участия в заключительном туре.

«При оценке логотипа и упаковки, кроме оригинального дизайна, учитывались уникальность, привлекательность, конструктивное решение и экологичность, — рассказали в ОГАУ. — В каждом из конкурсных дизайнов присутствовал свой авторский стиль и персональное видение айдентики бренда. За каждой из работ стоял длительный творческий процесс».

В результате решением экспертной комиссии победителем была признана Мария Касаточкина, студентка факультета агробизнеса и экологии. Жюри отметило представленный ею проект под названием «Bon Appeti». Сообщается, что теперь данный логотип и дизайн планируется использовать как основу для разработки финальной упаковки оригинального продукта – мармелада из люпина, разработанного в рамках вышеуказанного интенсива по «ФудТреку».

ИА «Орелград»