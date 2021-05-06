Уже 27 орловцев привились новой вакциной от COVID-19

6.5.2021 | 17:36 Медицина, Новости

Ранее в регион поступило 810 доз «ЭпиВакКороны»

В Орловской области 27 человек привились от COVID-19 новой вакциной – «ЭпиВакКорона», сообщили в пресс-службе правительства региона. Ранее от коронавируса на Орловщине прививали только «Спутником V».

Первые 810 доз «ЭпиВакКороны» привезли в область в конце апреля. Тем не менее, какой именно вакциной делать прививку решает не пациент, а врач на основании показаний.

Всего к 4 мая от коронавируса привились 62 512 орловцев. Из них 45 311 человек получили оба компонента вакцины.

Сейчас прививки от COVID-19 в регионе ставят в 35 пунктах на базе 28 медицинских учреждений, а также в ТМК «Гринн» в Орле.

ИА «Орелград»

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