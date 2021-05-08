Справки о кодировании от алкоголизма признали незаконными

Суд удовлетворил требования прокурора о закрытии торгующих справками сайтов.

Глазуновский районный суд Орловской области удовлетворил два иска местной прокуратуры о признании информации, размещенной на сомнительных интернет-порталах, запрещенной к распространению в Российской Федерации. Ресурсы были обнаружены прокурорскими работниками в рамках проведения планового мониторинга. Как следует из исков, было найдено сразу два сайта, незаконно торговавших важными документами.

Они содержали информацию о продаже различных медицинских справок без фактического прохождения медицинского осмотра и посещения врача. В частности, пользователям, а вход на сайты был доступен всем без исключения, предлагалось приобрести справки для посещения бассейна, справки о беременности, справки о кодировании от алкоголизма, справки о временной нетрудоспособности и иные документы.

Рассматривая дела, суд напомнил, что медицинские справки вправе выдавать только специализированные организации, имеющие соответствующие лицензию. Причем обязательным основанием для их выдачи является осмотр гражданина медицинским работником и запись данных о состоянии его здоровья в медицинской карте. Поэтому продажа медсправок через интернет без проведения осмотров и освидетельствования является незаконной.

С учетом этого суд согласился с прокурором и постановил признать информацию, размещенную на указанных в исках сайтах, запрещенной к распространению в РФ. Владельцев ресурсов установить не удалось, так как они расположены на технических площадках хостинг-провайдера, находящегося за пределами юрисдикции Российской Федерации.

ИА «Орелград»