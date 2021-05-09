Орловец съездил на святую купель и разбился

Молодой человек едва не убил одного из своих пассажиров.

Вступил в законную силу обвинительный приговор суда, вынесенный в Сосково в отношении водителя, грубо нарушившего Правила дорожного движения. Более того, молодой человек вообще не имел права садиться за руль, так как у него нет действующего водительского удостоверения.

Несмотря на это, как установил суд, в августе прошлого года молодой человек глубокой ночью сел за руль автомобиля, принадлежащего его отцу. С собой он прихватил двух пассажиров. Выехал он из города Дмитровска и вскоре прибыл в село Кирово Сосковского района.

Подсудимый, признавший в судебном разбирательстве себя виновным, пояснил, что ездили они к купели в Сосковском районе, где употребили спиртное. По пути назад от купели он разогнал автомобиль до 150 км\час. Со слов подсудимого, он попросту вовремя не увидел поворот, а было около четыре часов ночи. Водитель не справился с управлением, из-за чего автомобиль вылетел в кювет и трижды перевернулся, застыв на крыше.

Один из пассажиров получил очень тяжелые травмы и чудом выжил. Примечательно, что часть вины подсудимый пытался переложить на потерпевшего. Он заявил, что тот якобы мешал ему управлять автомобилем, давил на правую ногу и хватал рулевое колесо, требуя ехать быстрее. Подсудимый также заявил, что извинился перед потерпевшим и выплатил ему денежную компенсацию в размере 30 тысяч рублей, вероятно, в надежде на примирение сторон.

Однако суд, изучив материалы и выслушав свидетелей, признал подсудимого виновным по части 2 статьи 264 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 2 месяца. Отбывать срок виновный должен в колонии-поселении. Кроме того, его на 2 года лишили права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами.

Также суд постановил взыскать с подсудимого в пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области 212,5 тысячи рублей, затраченных на лечение пострадавшего пассажира. Был удовлетворен и гражданский иск потерпевшего – в его пользу с водителя взыскано 95 тысяч рублей в качестве компенсацию морального вреда.

ИА «Орелград»