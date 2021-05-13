В Орле запретили торговать дипломами машиниста

13.5.2021 | 14:06 Новости, Общество

Суд принял решение о блокировке сомнительных интернет-ресурсов.

Решение по данному гражданскому делу вынес Железнодорожный районный суд города Орла. Он удовлетворил исковые требования Орловской транспортной прокуратуры, заявленные в защиту интересов Российской Федерации и неопределенного круга лиц. Прокурор просил о признании информации, размещенной в интернете, запрещенной к распространению на территории нашей страны.

Речь идет о нескольких сайтах, которые предлагали пользователям Сети приобрести за определенную плату «дистанционным способом» дипломы об окончании различных учебных заведений, в том числе дипломов машиниста. Вход на сайты являлся свободным, предварительной регистрации не требовалось. Не требовалось покупателям и прохождение обучения и государственной итоговой аттестации.

Последнее является обязательным условием выдачи любых дипломов. Получить сведения о владельце сомнительных ресурсов в ходе прокурорской проверки не удалось. Доступ к ним осуществлялся через так называемое «зеркало». При вынесении решения суд напомнил, что статьями 324 и 327 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, в том числе дипломов.

Таким образом, суд пришел к выводу, что информация о продаже дипломов, в том числе дипломов машиниста, является информацией о совершении деяний, за которые предусмотрена уголовная ответственность. Следовательно, она является запрещенной.

ИА «Орелград»

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