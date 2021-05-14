Музалевский потребовал очистить Орел от мусора до 1 июля

14.5.2021 | 18:56 Важное, ЖКХ, Новости

В облсовете прошло совещание по проблеме вывоза отходов

Спикер орловского облсовета Леонид Музалевский провел совещание по проблеме вывоза мусора. В дискуссии приняли участие депутаты, чиновники городского и областного уровней, а также представители коммунальных компаний.

«Систематический не вывоз мусора — проблема, практически ежедневно обсуждаемая нашими жителями! „Мусорный коллапс“ стал топовой темой в социальных сетях, да и основное количество жалоб, которыми буквально завалены различные инстанции, содержит всё тот же вопрос — почему мы платим немалые деньги за данную услугу, а соответствующие структуры работают с каждым днём всё хуже и хуже?! Полностью разделяю негодование жителей!» — сказал Музалевский в начале совещания.

На совещании прозвучало предложение создать накопительную площадку для мусора из Орла – туда свозились бы отходы из контейнеров перед сортировкой и утилизацией. Ситуация в целом свидетельствует о структурных ошибках, подчеркнул Музалевский. В частности, он допустил, что подчинение «Зеленой рощи» «Корпорации развития Орловской области» нецелесообразно.

В итоге Музалевский поручил избавить Орел от мусора до 1 июля и пообещал контролировать ситуацию «вплоть до полного ее исправления».

ИА «Орелград»

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